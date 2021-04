Vermisster Seat in Monheim : „Verschwundener“ Seat von Stadt abgeschleppt

Vermisster Seat in Monheim

Monheim Der verschwundene schwarze Seat mit polnischen Kennzeichen ist nicht gestohlen worden. Die Polizei hatte ihn zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

(og) Die Stadt hatte das Fahrzeug, das seit (Grün-)Donnerstagabend am Rand der Friedenauer Straße in Monheim geparkt hatte, abgeschleppt. Es stand im absoluten Halteverbot. Das habe man der Polizei mitgeteilt, heißt es dort. Bei der Polizei ist das offensichtlich verspätet angekommen. Sie war dem Hinweis des Halters (nicht in Monheim gemeldet) gefolgt, der sein Fahrzeug vermisste. Die Fahndungsmaßnahmen (international) habe die Polizei daraufhin beendet.