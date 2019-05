Monheim : Monheims Bürger fahren jetzt Stadtauto

Monheim Die Stadt startet ihr Car-Sharing-Angebot mit neun E-Auto-City-Flitzern und zwei Neunsitzern.

(og) Der Strom kommt von der Mega, das Know How vom süddeutschen Car-Sharing-Anbieter Mikar, die Idee und Finanzierung von der Stadt. Ab sofort teilen sich die städtischen Bediensteten und Monheims Bürger neun Renault Zoes und zwei neunsitzige Renault Master zur mobilen Nutzung. Das teilt Stadtsprecher Thomas Spekowius mit.

Registrierte Stadtauto-Fahrer können ihre Fahrzeuge, die es mit vollen Batterien und bei optimalen Bedingungen über 300 Kilometer weit schaffen, schnell und unkompliziert nachladen, erläutert Spekowius. Das in den Zoes enthaltene smarte e-Cable erlaubt den automatischen Start des Ladevorgangs an sämtlichen Innogy-Ladestationen ohne Anmeldung oder Registrierung. Das Laden ist bei sämtlichen elektrisch betriebenen Stadtautos im Tarif inbegriffen und somit komplett kostenfrei. Zu haben sind die Zoes bereits ab 3,90 Euro pro Stunde. Der 24-Stunden-Tarif beträgt 24,90 Euro – bei unbegrenzter Kilometerleistung.

Abhol- und Rückgabepunkte für die Fahrzeuge sind an der Krischerstraße, in Höhe Hausnummer 3, auf dem Rathausparkplatz und am Haus der Chancen, Friedenauerstraße 17c. Mit dem Wiederanschluss an die besonders gekennzeichneten Stadtauto-Stromtankstellen endet automatisch die Ausleihe.

Und so funktioniert die Buchung: Für die Bereitstellung der Stadtautos, so Spekowius, arbeitet die Smart City Monheim mit dem Car-Sharing-Anbieter Mikar zusammen. Zur Online-Registrierung werden die Führerscheindaten und eine Bankverbindung benötigt. Per E-Mail gibt es dann von Mikar das Vertragsformular zum Ausdruck. Der Vertrag ist anschließend zusammen mit dem Führerschein und einem Ausweis im Bürgerbüro (Rathaus, Rathausplatz 2) vorzulegen. Per Post erhalten Stadtauto-Fahrer nach der Registrierung dann ihre „Mikard“. Sie ist der Schlüssel, mit dem das gebuchte Fahrzeug geöffnet werden kann. Per App können gemietete Stadtautos schon einen Werktag nach Buchung genutzt werden. Die Mikar-App steht nur legitimierten Stadtauto-Fahrern zur Verfügung. Zuvor muss also eine einmalige Online-Registrierung erfolgen.