Weihnachtliche Altstadt : Verkaufsoffener Sonntag mit Hütten

Adventshütten in der Altstadt mit Abstand.- Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Stadt Monheim hält an ihren Plänen fest, an diesem Sonntag die Geschäfte öffnen zu lassen. Den für die Genehmigung notwendigen Anlass liefern Adventshütten, die großzügig in der Innenstadt verteilt bis Sonntag, 13. Dezember ebenfalls ihre Waren anbieten.

Das gefällt nicht jedem. „Das ist das falsche Zeichen“, sagt Markus Gronauer, Fraktions-Chef der CDU. In Zeiten, in denen alle sich darum bemühen, die Infektionszahlen zu senken, könne man nicht so tun, als wäre nichts. Das sei keine Frage der Rechtssprechung, sondern der Solidarität.

Das sieht die Stadt anders und verweist darauf, dass die Vorschriften der Corona-Verordnung eingehalten würden. Auch der Kreis Mettmann als Aufsichtsbehörde hat keine Kritik an dieser Veranstnung geäußert.

Die rund 20 Hütten stehen weit verteilt auf Turmstraße, Alte Schulstraße und Krischerstraße und sind freitags und samstags von 11 bis 19 Uhr und am 13. Dezember von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

(og)