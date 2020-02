Monheim Rheinufersäuberung : Vereine rufen zum Frühjahrsputz auf

Monheim CDU und Bürgerverein Baumberg starten von unterschiedlichen Treffpunkten.

(og) Auf viele Helfer hoffen die Monheimer CDU und der Allgemeine Bürgerverein Baumberg (BAB) bei der Rheinufersäuberung. Treffpunkt für Freiwillige, die mit der CDU das Rheinufer von Müll und Schwemmgut befreien wollen, ist am Samstag, 29. Februar, um 9 Uhr am Schützenplatz Am Werth. Von dort aus werden Wege und Landschaft am Monheimer Rheinabschnitt Gut Ödstein bis zum Kapellchen gereinigt. Im Anschluss an die Rheinufersäuberung – gegen 12 Uhr – stärken sich die Teilnehmer mit Speisen und Getränken. Es ist keine Anmeldung erforderlich.