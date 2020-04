Monheim Bombenverdacht : Verdacht auf Bomben-Blindgänger

Monheim Die Arbeiten am Unterflurbauwerk für die Geysir-Technik sind zurückgestellt.

Das bestätigt die Bezirksregierung. Am 13. Februar, so schreibt Sprecherin Beatrix van Vlodrop, habe die Stadt Monheim die Sondierung von 28 Bohrlöchern beantragt. „In der Datenauswertung wurde in einem Bohrloch in 1,5 Meter Tiefe ein so genanntes Verdachtsmoment festgestellt, bei dem es sich um einen Bombenblindgänger handeln könnte.“ Am 12. März wurde von der Stadt Monheim die Überprüfung des Verdachtsmoments bei der Bezirksregierung Düsseldorf ebenfalls beantragt. Doch die hat in Zeiten der Corona-Krise abgewunken. „Die Aufgrabung an dieser Stelle ist bis auf weiteres ausgesetzt, wenn ein Bombenfund nicht ausgeschlossen werden kann“, lautete die Antwort der Bezirksregierung. „Insofern sind alle Baumaßnahmen, auf die dies zutrifft, blockiert“, sagt van Vlodrop. Sie können erst fortgesetzt werden, nachdem die Untersuchung zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wurde.