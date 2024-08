Verbrechen in Monheim Männer treten auf 47-Jährigen ein und rauben ihn aus

Am frühen Montagabend, 5. August, wurde ein 47-Jähriger in Monheim Opfer eines Raubes. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann durchquerte gegen 17.40 Uhr die Unterführung am Ernst-Reuter-Platz in Höhe eines Einzelhändlers, als er von einer Gruppe mit vier bis fünf Männern nach Geld gefragt wurde. Nach seinen Angaben entrissen sie ihm plötzlich seine schwarze Umhängetasche, schlugen und traten gemeinsam auf ihn ein. Der Mann sei durch die Gewalteinwirkung leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Anschließend entfernten sich die Täter mitsamt der Beute in unbekannte Richtung.