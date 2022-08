Monheim: Verbraucherzentrale klagt gegen Extra-Energie​

Monheim Die beiden Gesellschaften mit Sitz in Monheim haben ihre Kunden über eine Tariferhöhung informiert. Das sei nicht rechtens, argumentieren die Verbraucherschützer.

Die Verbraucherzentrale NRW geht juristisch gegen geplante Preiserhöhungen zweier Energieversorger in Monheim vor: gegen die Gesellschaften ExtraEnergie und ExtraGrün. Beide Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Monheim an der Mittelstraße 11-13. Weil die beiden Anbieter trotz vereinbarter Festpreise die Tarife für Strom und Gas erhöhen wollen, hat die Verbraucherzentrale NRW einstweilige Verfügungen beim Landgericht Düsseldorf beantragt. Sie rät betroffene Kunden in ganz Deutschland, der Preiserhöhung und der AGB-Änderung zu widersprechen.