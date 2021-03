Start ist am Sonntag : Viele Aktionen rund um den Weltfrauentag

Weltfrauentag: Autorin und Journalistin Anke Ricklefs lädt am Sonntag zum gemeinsamen Gedankenaustausch ein. Foto: Vera Prinz/VERA_PRINZ_

Am Montag, 8. März, ist Weltfrauentag. Dazu bietet die Gleichstellungsbeauftragte Regina Konrad Aktionen mit verschiedenen Kooperationspartnern an. Start ist bereits am Sonntag. Dann lädt das Ulla-Hahn-Haus zu einer Online-Lesung anlässlich des 80. Todestages der Autorin Virginia Woolf ein. Sie gilt bis heute als eine der wichtigsten Autorinnen des vergangenen Jahrhunderts, als eine der ersten, die die Gleichberechtigung der Frau geistreich postuliert hat. Von 15 bis 18 Uhr liest die Autorin und Journalistin Anke Ricklefs und lädt zu einem digitalen Austausch ein. Die Teilnahme ist kostenlos und kann von jedem internetfähigen Gerät aus verfolgt werden. Die Kursnummer ist K-21S-U561. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle des Ulla-Hahn-Hauses telefonisch unter 02173 9514140 oder per E-Mail ullahahnhaus@monheim.de entgegen.

Flower Power zum Weltfrauentag - so lautet das Motto am Montag ab 9 Uhr in Zusammenarbeit mit einem Baumberger Blumenhaus. Fairtrade-Rosen können aus dem Eingangsbereich des Bürgerbüros und dem Haus der Chancen (Friedenauer Straße) mitgenommen werden. Dazu gibt es Informationen zum Fairen Handel.