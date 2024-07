Neues Programm Mit diesen Veranstaltungen lockt Haus Bürgel

In bekanntem Rahmen, aber mit neuen Beiträgen, findet der 4. Science Slam unterm Apfelbaum diesen Sommer wieder auf der Streuobstwiese bei Haus Bürgel statt. Am Samstag, 24. August, präsentieren wieder junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in jeweils zehn Minuten ihre Forschungsergebnisse aus ganz unterschiedlichen Bereichen auf der Bühne, um die Gunst des Publikums zu gewinnen. Denn: Wessen Auftritt am meisten begeistert und nicht nur allgemein verständlich, sondern obendrein auch unterhaltsam war, entscheidet das Publikum in einer Abstimmung.