Open-Air : Veranstalter sagen Rhein-Rock-Festival im Sommer ab

Monheim Das Open-Air-Festival wird wegen Corona bereits im zweiten Jahr abgesagt. Die Veranstalter bemühen sich schon um einen Termin für 2022.

Auch in diesem Sommer werde es kein Rhein-Rock OpenAir-Konzert geben. Trotz sinkender Inzidenzzahlen und steigender Impfquoten sei eine Durchführung des Festivals in diesem Jahr nicht möglich, teilt Sprecherin Andrea Kollenberg mit. Bis einschließlich Ende August seien Konzerte in Nordrhein-Westfalen nur in einem sehr kleinen Rahmen und mit weitreichenden Auflagen erlaubt. Diese Bedingungen ließen eine Open-Air-Veranstaltung, wie sie geplant ist, nach wie vor nicht zu.