Monheim Kunst im öffentlichen Raum Vandalismus: Wilson-Kunstwerk muss repariert werden

Monheim · Unbekannte haben zwei der drei Klangbrunnen des Kunstwerks „yes there no where“ von Robert Wilson im Marienburgpark in Monheim „erheblich beschädigt.

14.05.2024 , 14:25 Uhr

Zwei der Klangbrunnen im Marienburgpark wurden wegen erheblicher Beschädigungen abgebaut. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Das Kunstwerk „yes there no where“ von Robert Wilson im Marienburgpark ist Opfer von Vandalismus geworden. Unbekannte haben zwei der drei Klangbrunnen „erheblich beschädigt“, wie Bürgermeister Daniel Zimmermann auf Nachfrage von Angela Linhart (CDU) kürzlich im Haupt- und Finanzausschuss mitteilte. Das Kunstwerk werde zwar von einem Wachdienst im Rahmen der Schließzeit morgens und abends überwacht, aber nachts sei der Park geschlossen. Die Brunnen seien schon abgebaut worden, um sie zu sanieren. Es seien auch bereits Videokameras installiert worden, um den Bereich künftig per Video zu überwachen. Denn anders als an anderen Standorten gebe es dort keine sozialen Kontrolle, so dass jeder „dort mit dem Kunstwerk Schindluder treiben kann“. Es sei das erste Mal, dass ein Kunstwerk im öffentlichen Raum beschädigt wurde. Aber auch schon die Gänseschar von Saman Hadayat wurde aus der Verankerung gerissen und die Im Duett tanzenden Häuser von Timm Ulrich besprayt.

(elm)