Monheim Vandalismus gegen Stadträder hat merklich abgenommen

Drei Monate nach dem Neustart des städtischen Fahrradverleihsystems fällt die Stadt eine positive Bilanz. „Die Stadträder sind nun so richtig angerollt“, schreibt Stadtsprecher Thomas Spekowius. Die Bezahlfunktion funktionierte ebenso wie die Nutzung des Guthabens in Höhe von 10 Euro, dass die Stadt allen Bürgerinnen und Bürgern jeden Monat frei auf den Monheim-Pass aufspiele. Die durch Vandalismus und missbräuchliche Nutzung verursachten Schäden hätten erheblich abgenommen, erklärt Spekowius. So stünden an den 26 Verleih-Stationen inzwischen durchgängig genügend Räder zur Verfügung. Und der BSM-Werkstattbericht weise für die drei Monate von April bis Juni „nur noch“ 15 mutwillig zerstörte Schlösser und zwölf beschädigte Dockhörner aus. Über letztere werden die Räder aus den Stationen entnommen und wieder zurückgeschoben. Nur in zehn Fällen sei die Mietzeit überschritten worden. Pro Woche seien im Schnitt zuletzt rund 50 standardmäßige Wartungsarbeiten angefallen, darin seien auch kleine Reparaturen enthalten. Im Umlauf sind laut Pressemitteilung derzeit 150 Räder, dies ist noch ein gutes Stück von der Zielvereinbarung mit der BSM als Betreiberin des Fahrrad-Verleihsystem entfernt, wonach 250 bis 300 (der 450 angeschafften Räder) ständig im System sein sollen.