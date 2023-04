Neuer Fall von Vandalismus in Monheim Vandalen zerstören erneut Baum im Knipprather Wald

Erneut hat der Monheimer Werner Schmidt im Knipprather Wald deutliche Spuren von Vandalimus entdeckt. Das war am Montag. An einem Baum ist in etwa zwei Metern Höhe ein Kranz herausrausgeschlagen worden. Da es vermutlich im Hellen passiert ist, müsste eigentlich ein Fußgänger oder Radfahrer den Akteur gesehen haben, hofft Schmidt auf Zeugen.