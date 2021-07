Rhein-Hochwasser : Urdenbacher Weg bleibt am Wochenende gesperrt

Monheim Die anhaltenden Regenfällle der vergangenen Tage haben den Rhein stetig steigen lassen. Am Freitagnachmittag lag er bei 7,83 Metern (Kölner Pegel) Bis zum Wochenende erwartet der Monheimer Deichgraf Rainer Fester einen Pegel zwischen acht und 8,50 Metern.

Seit Donnerstagnachmittag ist der Urdenbacher Weg von Baumberg in Richtung Düsseldorf gesperrt. Die Sperrung werde auch über das Wochenende aufrecht erhalten, so Fester auf Anfrage. Die Flutmulde im Rheinbogen sei ebenfalls dicht gemacht worden. Insgesamt sei die Situation aber nicht Besorgnis erregend. Man rechne auch für das Wochenende nicht mit einer dramatischen Entwicklung. „Für Monheim ist es glimpflich abgelaufen, weil wir keine Bäche haben“, erklärte der Deichgraf. Am Rhein hat man bei steigenden Pegeln rund 48 Stunden Zeit, sich vorzubereiten.“ Bäche hingegen treten in Windeseile über die Ufer.