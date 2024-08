Recherche von Greenpeace in Monheim Wie Umweltschützer den Rhein auf Mikroplastik untersuchen

Bereits vor vier Jahren fand Greenpeace im Rhein in der Umgebung des Chemparks Dormagen fast dreimal so hohe Konzentrationen an primären Mikroplastikpartikeln wie im Durchschnitt wenige Kilometer flussaufwärts. Die Ergebnisse sind auch für Monheim brisant, weil die Stadt in direkter Nähe des Chemparks auf der anderen Rheinseite liegt. Nun startete die Umweltorganisation eine weitere Untersuchung.