Mehr als 400 Unterschriften in Monheim gesammelt : Widerstand gegen Ende der „Sprach-Kitas“

Angelika Hunschede (l.) weiß, wie wichtig es ist, sich gut auszudrücken. Sie vermittelt Sprache spielerisch und anschaulich. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Angelika Hunschede arbeitet als Erzieherin mit dem Schwerpunkt Sprachbildung in der Awo-Kita an der Prenzlauer Straße in Monheim. Sie hat mehr als 400 Unterschriften für die Fortsetzung des Förderprogramms „Sprach-Kitas“ gesammelt.