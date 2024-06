Am Berliner Ring in Monheim Unterführung erstrahlt jetzt in neuem Glanz

Wer in letzter Zeit die Unterführung am Berliner Ring in Monheim durchquert hat, welche das Berliner Viertel mit der Innenstadt verbindet, dem ist aufgefallen, dass diese einen neuen, bunten Anstrich bekommen hat. Verantwortlich für dieses optische unverkennbare Aufhübschen der Unterführung ist der Verein „Monheim fördert“, welcher sich gemeinsam mit lokalen Partnern für die Verschönerung der Wände eingesetzt hat. Am Samstag folgte kurz vor der Fertigstellung des Kunstwerks das sogenannte „Day of Color“ Pop-up-Event mit einem breiten Angebot für Groß und Klein.