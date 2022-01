Potsdamer Straße : Unter Drogen und ohne Führerschein

Die Polizei stoppte in Monheim einen Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss. Foto: dpa/Fabian Strauch

Monheim Ein Autofahrer (51) ist in der Nacht zu Donnerstag auf der Potsdamer Straße in Monheim ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen in eine Polizeikontrolle geraten. Kurz nach ein Uhr waren zwei Beamte auf Streife im Berliner Viertel unterwegs, als ihnen ein Mann in einem Skoda auffiel.

