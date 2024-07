Kunst in Monheim Ungewöhnliche Fotomontagen im Eiscafé

Ein bisschen still ist es um ihre Kunst geworden. „Ja“, sagt sie, „vor Corona war meine letzte Ausstellung.“ Doch jetzt ist es wieder so weit. Wer in diesen warmen Tagen ein köstliches Eis in der Monheimer Altstadt bei „art &weise“ isst, erlebt nicht nur ein gekühltes Kunstwerk auf dem Teller, sondern auch an der Wand. Als wären sie für den hübschen kleinen Gastraum gemacht, schmückt die Fotokunst der Fotografin Luda Liebe die Eisdiele. Auch Chefin Doreen Mattuczak ist begeistert vom Wandschmuck.