Monheim : Zwei Verletzte nach Unfall am Rheinufer

20.06.2019 ++Monheim++ Schwerer Unfall unmittelbar vor der Stadtgrenze - Auto krachte in geparkten Wagen - 4 Personen verletzt Gegen 23:35 Uhr kam es in Monheim auf der Rheinuferstraße, unmittelbar vor der Stadtgrenze nach Leverkusen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen befuhr ein roter Kleinwagen die Rheinuferstraße in Fahrtrichtung Leverkusen und kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte in ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug in einen Zaun gedrückt, dieser wurde erheblich beschädigt. Insgesamt wurden 4 Personen nach rettungsdienstlicher Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Im Einsatz waren 4 Rettungswagen, 2 Notarzteinsatzfahrzeuge, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Kommandowagen B-Dienst der Feuerwehr Monheim am Rhein, sowie die Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.