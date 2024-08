Unfall in Monheim Gas und Bremse verwechselt? 86-Jährige rast mit Vollgas aus Einfahrt

Eine 86-jährige Autofahrerin in Monheim hat am Dienstagvormittag einen Unfall an der Drehwanstraße verursacht, bei dem ein hoher Sachschaden entstand. Bei dem Versuch, ihren Kombi aus einer Einfahrt zu steuern, fuhr sie mit stark überhöhter Geschwindigkeit rückwärts und prallte gegen eine Hauswand, teilte die Polizei mit. Unter Vollgas touchierte ihr Zafira zunächst mit der Beifahrerseite das Einfahrtstor und prallte anschließend gegen eine gegenüberliegende Hausecke. Dort blieb der Wagen stark beschädigt liegen.