Entdeckung in der Marienkapelle Monheims Madonna mit der großen Hand

Der heilige Iudokus ist hier verewigt, der heilige Agritius, Amandus und weitere Heilige. Ihre Knochen oder Fragmente davon finden sich in der Monheimer Marienkapelle – geschmückt hinter Glas, in prachtvollen Schnitzvitrinen auf dem Altar. „Hokuspokus“, sagt Hans Schnitzler dazu, aber auch: „Egal, was man von Reliquien hält: Entscheidend ist, was der jeweilige Gläubige damit verbindet. Und wenn es Wunderkräfte sind, die er als stärkend empfindet, dann ist das gut so.“