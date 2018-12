Huch!: Und plötzlich ist Hochwasser

Monheim Für heute werden 5,20 Kölner Pegel erwartet. Tendenz: Langsam fallend.

(gut) Manch ein Spaziergänger, der ab Weihnachten am Rhein unterwegs war, traute seinen Augen nicht: Gleichsam über Nacht war das Rheinbett vollgelaufen, wie eine riesige Badewanne. Hatte das Rheinufer noch an Heiligabend reichlich Kies zu bieten, so hat sich der Strom inzwischen ziemlich breit gemacht: Gestern meldete die Kölner Hochwasserschutzzentrale einen Pegel von 5,30 Meter. Der Scheitel der Kurve ist damit bereits an uns vorbeigezogen: Für heute werden 5,20 Meter Kölner Pegel erwartet – Tendenz: langsam fallend. Zum Vergleich: Beim letzten Winter-Hochwasser Ende Januar waren es 8,15 Meter. Spitzenwerte von mehr als zehn Metern werden sehr selten erreicht (so im Januar 1995). Der durchschnittliche Wasserstand beträgt etwa 3,50 Meter. Der Minusrekord von 2003 wurde in diesem Sommer unterboten: 0,67 Meter! Grund für das Turbo-Hochwasser diesmal: reichlich Regen besonders am Oberrhein. Vor allem seine Nebenflüsse machten den Rhein an Weihnachten so fett.⇥RP-Foto: Matzerath