Monheim/Langenfeld: SPD: Stadt braucht mehr Kostenkontrolle

Monheim/Langenfeld Monheims Sozialdemokraten sind verärgert über Ausgaben der Verwaltung, die ohne Anhörung der Politik getätigt werden.

Knapp zwei Millionen Euro hat die Stadt Monheim im vergangenen Jahr ausgegeben, die nicht in den Ratsgremien beschlossen worden sind. Sehr zum Ärger der SPD, der die Höhe der Beträge, über die die Verwaltung ohne den Rat zu hören, verfügen kann, schon lange ein Dorn im Auge ist. „Punktlandung“, ätzt SPD-Ratsherr Werner Goller deshalb auch in der Ratssitzung und zitiert vier Positionen, die in der Liste der so genannten außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gerade mal ganz knapp die 100.000-Euro-Grenze unterschreiten – wie etwa die 31 Hütten für den Monheimer Adventszauber oder die Mehrkosten für den Ausbau des Parkplatzes an der Klappertorstraße (je 99.000 Euro). Auch der Internetauftritt der Monheimer Wirtschaftsförderung (26.700 Euro) und eine dazu passende Broschüre (60.000 Euro) erscheinen ihm recht hoch. Goller ärgert, dass vor solchen Ausgaben die Politiker nicht gehört werden. Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) setzt Flexibilität und schnelle Entscheidungsmöglichkeiten dagegen. „Es gibt die Grenze 100.000 Euro. Und ich weigere mich, alle paar Wochen eine Sondersitzung einzuberufen.“