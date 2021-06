Brandstiftung : Fußmatte angezündet – Zeuge löscht Feuer

Der Wohnungsinhaber rief die Polizei, die jetzt wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Monheim (elm) Am Sonntagnachmittag haben bisher unbekannte Täter eine Fußmatte vor einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Tegeler Straße 18 in Monheim angezündet. Dank eines aufmerksamen Zeugen entstand nur geringer Sachschaden, niemand wurde verletzt.

