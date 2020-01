Monheim : Unbekannter fährt Zehnjährige an

Monheim (og) Leicht verletzt worden ist am Mittwoch gegen 7.15 Uhr ein Mädchen (10) auf der Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Autofahrer das Mädchen, das zu Fuß die Straße überqueren wollte, am Knie touchiert.

