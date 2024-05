Raub in Monheim Unbekannter bedroht Frau mit Messer

(og) Eine 38-jährige Monheimerin ist in der Nacht zu Mittwoch von einem Mann mit Messer bedroht worden. Wie die Polizei mitteilt, soll die 38-Jährige gegen vier Uhr morgens nach dem Besuch einer Gaststätte in Baumberg alleine über den Gehweg der Sandstraße in Richtung Rheinpromenade gegangen sein. Laut eigenen Angaben soll sich ihr auf Höhe des Kreisverkehrs an der Ecke zur Monheimer Straße (Tanzende Häuser) von hinten ein Mann genähert und sie mit einem Messer bedroht haben. Anschließend soll der Mann sie dazu aufgefordert haben, ihre Wertgegenstände auszuhändigen. Bei der Polizei berichtet die Frau, dass sie dem nicht nachgekommen sei, sondern sich heftig zu Wehr gesetzt habe. Der Mann habe schließlich die Flucht ergriffen. Dabei sei die Monheimerin leicht verletzt worden. Erst in der Nacht zu Donnerstag (2. Mai) meldete die Frau den Vorfall der Polizei und erstattete Anzeige gegen den Unbekannten. Dieser soll etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose sowie eine schwarze Basecap. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Tel. 02173 9594-6350.