Monheim : Brandstifter zündeln auf Raiffeisen-Gelände

Feuerwehr löscht Brand schnell. Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Monheim (elm) Unbekannte Täter haben am Montagabend auf dem Gelände es ehemaligen Raiffeisenmarktes am Heerweg mit Papier herumgezündelt. Gegen 20.45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand gerufen. In der Nachbarschaft hatten Zeugen zunächst Brandgeruch wahrgenommen und bei der Suche nach der Ursache auch ein kleines Feuer entdeckt, das auf dem Marktgelände in Nähe des überdachten Ladeplatzes der Siloanlage brannte. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Kleinbrand sehr schnell löschen und damit eine Ausbreitung des Feuers sowie Gebäude- oder größeren Sachschaden erfolgreich verhindern.