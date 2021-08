Motorraddiebstahl : Diebe stehlen zwei Motorräder aus Tiefgarage

Nach Motorraddiebstahl: Die Polizei in Monheim sucht Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Monheim Zwei Motorräder haben Unbekannte in der Zeit vom 26. bis zum 30. August aus einer Tiefgarage an der Geschwister-Scholl-Straße 37-57 in Monheim entwendet.

