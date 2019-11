Polizeimeldung : Unbekannte entwenden Monitor aus Container

Monheim Die Täter kamen am Wochenende.

Unbekannte sind an der Siemensstraße in Monheim in einen Container eingebrochen, der als Büro dient. Laut Polizei trug sich der Einbruch zwischen Samstag, 2. November, 19 Uhr, und Sonntag, 3. November, 9.50 Uhr, zu. Die Täter hebelten die Tür des Containers auf und entwendeten einen Monitor im Wert von etwa 300 Euro. Hinzu kommt ein Schaden an der Tür in Höhe von rund 50 Euro. Der oder die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise an die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594-6350.