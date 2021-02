Dreiste Diebe in Monheim : Unbekannte stehlen Material von Baustelle

Dreiste Diebe in Monheim

Monheim Von der Baustelle an der Erich-Klausener-Straße sind mindestens 14 Komplettfenster, zehn Rollladenkästen und diverses Einbau- und Abdichtungsmaterial im Gesamtwert von rund 10.000 Euro verschwunden.

(og) Das teilt die Polizei mit. Tatzeit ist vom frühen Mittwochabend, 17 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 6 Uhr. Wie die Täter die sperrige Beute scheinbar unbemerkt abtransportieren konnten, hat die Polizei noch nicht ermittelt. Eine Nachbarin hat am Mittwoch gegen 16.30 Uhr einen Wohnungseinbruch am Berliner Ring verhindert. Laut Polizei haben dort zwei junge, südländisch wirkende Männer versucht, die Türe einer Erdgeschosswohnung gewaltsam zu öffnen. Die Frau spricht sie an, die Täter flüchten. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen.