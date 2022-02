Monheim Motoraddiebstahl aus Tiefgarage : Unbekannte stehlen erneut Motorräder

Monheim Erneut sind in Monheim zwei Motorräder aus einer Tiefgarage gestohlen worden– in der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Samstag, 7.15 Uhr.

(og) Erneut sind in Monheim zwei Motorräder aus einer Tiefgarage gestohlen worden– in der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Samstag, 7.15 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die Täter Zugang zur Tiefgarage an der Krischerstraße 87 verschafft. Dort entwenden sie eine zwei Jahr alte, schwarze Harley-Davidson, Typ Breakout 114, Kennzeichen SG-DA 85, Zeitwert 40.000 Euro, und eine zwei Jahre alte, blaue Yamaha, Typ YZF-R3 (RH12), Kennzeichen OP-L 123, Zeitwert etwa 6000 Euro. Die Polizei ermittelt, wie die Täter in die gesicherte Tiefgarage gelangt sind. Die mit Lenkrad- und zusätzlichen Schlössern sowie Alarmanlage gesicherten Motorräder verschiedener Besitzer sind laut Polizei vermutlich verladen und abtransportiert worden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02173 9594-6350 entgegen.