Monheim Autodiebstahl : Grauer 3er BMW gestohlen

Die Polizei hat den Wagen international zur Fahndung ausgeschrieben. Foto: dpa/Friso Gentsch

Monheim (elm) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche haben bislang unbekannte Täter einen grauen 3er BMW in Monheim gestohlen. Die Halterin des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen ME -MR 294 hatte ihr Auto am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf einem Stellplatz eines Hauses an der Rembrandtstraße abgestellt.

