Einbruch ins Rathaus : Unbekannte randalieren in Tiefgarage

Monheim Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Ostersonntag in das Monheimer Rathaus eingebrochen.

(og) Laut Polizeibericht sind die Einbrecher gegen zwei Uhr über das Untergeschoss einer Baustelle in die angrenzende Tiefgarage gelangt, von wo aus sie sich dann weiterhin Zugang in das Rathausgebäude verschafft haben. Dabei machten die Täter augenscheinlich derart viel Lärm, dass mehrere Anwohner und Passanten aufmerksam wurden und die Polizei alarmierten. Als die Beamten am Rathaus eintrafen, sahen sie zwei Personen, die über die Frohnstraße davon rannten, konnten sie jedoch nicht mehr stellen. Bei den Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass das Einbrecherduo insbesondere in der Tiefgarage des Rathauses („Monheimer Tor“) randaliert hatte. Dort hatten sie einen Feuerlöscher geleert und in einem angrenzenden Raum Möbel umgeworfen sowie Lebensmittel auf dem Boden verteilt. Im Rathaus ist es nicht zu Schäden gekommen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen.