Monheim : Kita-Neubau löst Umzugskarussell aus

Die Gebäude auf dem ehemaligen Betriebshofgelände am Düsselweg in Monheim sollen im Herbst einer Kita weichen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Für den Neubau der Kita am Düsselweg müssen Jugendwerkstatt Bildung³, ASD und DRK in ein neues Provisorium umziehen. Es gibt schon Lösungen.

Noch vor den Sommerferien wird der Rat der Stadt den Baubeschluss für eine neue viergruppige Kita am Düsselweg fällen. Um auch genügend Freifläche für die Kinder zur Verfügung zu haben, musste die Einrichtung zweigeschossig geplant werden. Die Gruppen aus dem Obergeschoss erreichen den Garten dann über den Balkon – entweder über eine Außentreppe oder – beschleunigt – über eine Rutsche. Das Problem: Das ehemalige Betriebshof-Gelände ist nicht frei, sondern wird derzeit von der Jugendwerkstat Bildung³, dem Arbeiter-Samariterbund und dem DRK genutzt. Und Gebäudemanager Michael Lobe verfolgt einen engen Zeitplan: Im Herbst will er die Gebäude abreißen lassen.

Er verspricht, dass ASB, DRK und die Jugendwerkstatt weiterhin in städtischen Liegenschaften Räume zur Verfügung gestellt bekommen. „Um die optimale Lösung zu finden, wurden und werden hier verschiedene Alternativen untersucht.“ Für das DRK seien Räumlichkeiten an der Griesstraße und für den ASB Räume am Pfingsterfeld vorgesehen. Den Umzug avisiert er für den frühen Herbst 2019. „Mittel- bis langfristig werden die Hilfsorganisationen dann im Haus der Hilfsorganisationen an der Robert-Bosch-Straße ihre Bleibe finden“, so Lobe.