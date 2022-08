Monheim : Am 29. September ist große Eröffnungsfeier

Am 29. September ist große Eröffnungsfeier

Die neue Mitte in Monheim soll am 29. September eröffnet. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Monheims Neue Mitte ist nahezu fertig. Viele neue und altbekannte Läden warten auf Kunden. Die Stadt setzt auch auf Gastronomie mit Ganztagsküche, die für eine Belebung des Eierplatzes sorgen sollen. Während das Erdgeschoss fast voll vermietet ist, werden die Büroflächen in den oberen Etagen erst sukzessive vermarktet.

(elm) Der Eröffnungstermin für das umgebaute Rathauscenter steht fest: Ab dem 29. September, so steht es auf der Homepage der Monheimer Einkaufszentren GmbH, können konsumwillige Bürger „Bummeln und Eintüten“. Die Neue Mitte steht für „Shoppingperlen, inspirierende Kunst, Gastronomie zum Verweilen und rauschende Feste.“ Das Eröffnungsprogramm erhält gerade noch den letzten Schliff.

Inzwischen seien 96 Prozent der Ladenlokale vermietet, vermeldet Geschäftsführerin Isabel Port. Lediglich ein Ladenlokal am Busbahnhof suche noch einen Mieter. Neben Aldi und Rossmann, die während des Umbaus ihren Betrieb aufrechterhielten, werden ab Herbst das Kaufhaus Ernsting‘s Family, das familiengeführte Schuhhaus Kocken, Kult, der Filialist für Streetwear-Mode, das Modehaus Hamburg mit junger Damenmode aus Paris und Italien und Optik Mack einziehen. Zurück ins Ratshauscenter kehren die Parfümerie Becker, Maria’s Blumenwelt, der Asia-Imbiss und die Dönerstation 789. Neu bereichern das gastronomische Angebot das Café Extrablatt, die Bäckerei Busch mit einem Café und Noah‘s and Zoe‘s Place. Letzteres biete eine kulinarische Reise um die Welt, so Port.