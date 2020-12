Monheim Rathauscenter : Umbau des Rathauscenters hat begonnen

Am Dienstag fiel der Startschuss für den Abriss der Flachbauten des Rathauscenters in Monheim. Durch die Umgestaltung sollen die drei Einkaufscenter besser miteinader verbunden werden. Vom Busbahnhof aus soll ein Boulevard zum Eierplatz führen, wo es künftig auch Außengastronome geben soll. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Jetzt wird das Rathauscenter umgestaltet. Die Bürger müssen einige Umwege in Kauf nehmen. Aldi und Rossmann bleiben aber geöffnet. Künftig soll es einen Boulevard zwischen Busbahnhof und Eierplatz geben.

Von Isabel Klaas

Der Umbruch ist in Monheim Programm. Stagnation ein Fremdwort. Am Dienstag ist der Umbau des Monheimer Rathauszentrums in die aktive Phase gegangen. Die Bagger haben bereits die ersten Flachbauten des alten Zentrums abgerissen. Knapp 90 Millionen Euro lässt sich die Stadt die Überarbeitung ihres Einkaufszentrums kosten. Durch die Umgestaltung von Rathauscenter, Monheimer Tor und Heinestraße soll eine attraktivere Innenstadt geschaffen werden, in der die drei voneinander getrennten Einkaufszonen miteinander verbunden werden. „Wir wollen Einzelhandel, Arbeiten, Wohnen und Freizeit verknüpfen“, sagte Bürgermeister Daniel Zimmermann während einer Pressenkonferenz. Gleichzeitig bat er um Verständnis der Bürger, die sich an neue Laufwege und Parkmöglichkeiten gewöhnen müssen, um zu den Läden, Arztpraxen und zur Post zu gelangen. Eine gute Wegemarkierung hilft bei der Orientierung während der Bauphase. Insgesamt werden die Umbauarbeiten vier Jahre dauern. Der erste Abschnitt ist 2022 fertig, der zweite am Monheimer Tor 2023/24.

„Aldi und Rossmann bleiben, alles andere wird umsortiert“, so Zimmermann. Aber nicht verändert. Das Monheimer Tor hat die Stadt von zwei Eigentümern komplett gekauft, um mit dem Umbau dem Willen der Bürger nach mehr Aufenthaltsqualität und Kultur in der Innenstadt gerecht zu werden. Was von außen eher wie eine abweisende unattraktive Trutzburg aussieht, hat aber seit seiner Eröffnung 2011 gut funktioniert. Die Ladenflächen seien wichtig, sagte Zimmermann. „Wir werden am Einzelhandel nichts verändern“, versprach er.

Info Infos über die „neue Mitte“ gibt es im Netz Außer der Stadt Monheim sind am Umbau beteiligt: Die Projektleitung mit Geschäftsführer Matthias Böning und Dr. Christof Glatzel, von der Boening & Glatzel GmbH sowie Matthias Niemeyer von der Heine Plan GmbH für Architektur und Projektsteuerung. Baukosten: 86 Millionen Euro Neue Verbindung: Die neue Öffnung des Monheimer Tors durch den früheren Notausgang ermöglicht eine Duchquerung des Fachmarktzentrums. Sie ersetzt den wegfallenden Stichweg zwischen den Centern. Infos zur neuen Stadtmitte gibt es auf www.monheimmitte.de.

Vom Busbahnhof aus führt demnächst ein breit angelegter Boulevard zum Eierplatz, dem neuen Stadtplatz für Außengastronomie, Wochenmarkt und Open-Air-Veranstaltungen. Besonders Gastronomie soll den „sonnigen“ Platz beleben. Das „Szene-Café Extrablatt“ könnte zum zentralen Treffpunkt werden. „Ganztagsgastronomie ist uns ganz wichtig“, so Zimmermann.

75 Prozent der neuen Flächen seien bereits vermietet. Innenliegende so genannte Malls (Laufwege) gehören der Vergangenheit an. Moderne Textil-Geschäfte mit hohen Schaufenstern nach außen werden statt dessen zum Bummeln und Einkaufen einladen und Aufenthaltsqualität schaffen. Zusätzlich entstehen in den Obergeschossen der Ladenlokale Büroetagen und Freizeitangebote, die für zusätzliche Belebung sorgen. Der erste Umbauabschnitt des alten Rathauscenters bietet Platz für 22 Läden und 23 Büros.