Diskussion im Ausschuss für Stadtplanung : Rheinpromenade: Umbau beginnt im Sommer 2023

Monheim Im September hat es eine Bürgerinformation gegeben. Anregungen wurden berücksichtigt. Die vorläufigen Baukosten betragen rund sieben Millionen Euro.

Freitreppen, ein naturnaher Weg am Wasser und neue Sitzgelegenheiten: Die Rheinpromenade und das Ufer werden umfangreich umgestaltet. Auch die Verkehrsführung zwischen Leda und Geysir wird neu geordnet. Voraussichtlich Mitte 2023 soll der Straßenbau beginnen. 16 Monate Bauzeit sind veranschlagt. Die Politiker im Stadtplanungsausschuss treffen voraussichtlich in der Sitzung am kommenden Donnerstag den Baubeschluss.

Das Thema Radverkehr müsse bei der Neuordnung angemessen berücksichtigt werden, so Andreas Apsel (Bereich Bauwesen). Zwischen Kapellenstraße und der Straße Am Kielsgraben könnten Radler direkt am Ufer entlang fahren. Das würde viel genutzt, teilweise auch verbotswidrig auf der falschen Seite. Deshalb sei dort neben einem breiten Gehweg auch ein Radweg in beide Richtungen geplant. Außerdem könnten Zweiradfahrer, die nach Norden wollten, auch auf der Straße fahren oder den Radweg auf der Ostseite nutzen.