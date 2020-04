Renommierte Gegenwartsautorin : Ulla Hahn wird 75

Ihren 70. Geburtstag hat Ulla Hahn auch in Monheim gefeiert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die in Monheim aufgewachsene Autorin Ulla Hahn feiert am 30. April ihren 75. Geburtstag. Als Arbeiterkind im rheinischen Katholizismus aufgewachsen, hat Ulla Hahn Bücher früh als Fluchtpunkt aus der Enge des Elternhauses entdeckt.

Das Rätsel um das Geburtsjahr der Schriftstellerin Ulla Hahn dürfte jetzt wohl endgültig gelöst und vergessen sein. Am 30. April feiert die renommierte Gegenwartsautorin, die in Monheim aufgewachsen ist, ihren 75. Geburtstag. Damit ist das über viele Jahre kolportierte, und von Hahn nie kommentierte Geburtsjahr 1946 falsch. „Wir waren evakuiert. In Brachtshausen im Sauerland “, berichtet ihre Cousine Maria Christ (86), die heute noch in Monheim lebt. „Am Morgen des 30. April 1945 ist Ursula geboren“, erinnert sie sich. Am 8. Mai sei man nach Monheim zurückgekehrt. In ein zerstörtes Haus. „Das war eine schwere Zeit. Doch wir hatten eine gute Kindheit“, sagt die 86-Jährige. Während Ulla Hahn mit ihrer Familie ins Haus der Großeltern an der Neustraße 2 zog, habe ihre Familie später nur ein paar Nummern weiter ein Haus bezogen. „So konnten wir uns immer sehen und miteinander spielen.“ Doch in der Schulzeit habe sich das geändert. „Die Ursula hat immer viel Wert aufs Lernen gelegt und sich viel mit Büchern beschäftigt“, erinnert sich Maria Christ. Der Kontakt sei jedoch nie abgerissen. Regelmäßig treffe man sich im „Vater Rhein“.

Als Arbeiterkind im rheinischen Katholizismus aufgewachsen, hat Ulla Hahn Bücher früh als Fluchtpunkt aus der Enge des Elternhauses entdeckt. Die Stadt Monheim hat ihrer Autorin schon jetzt ein Denkmal gesetzt, das Haus an der Neustraße, in dem Hahn aufgewachsen ist, hat sie gekauft, ebenso wie das Nachbarhaus und es zu einem Treffpunkt für alle gemacht, die Sprache lieben. Auch den ehemaligen Schuppen hat die Stadt wiedererstehen lassen. Ein Raum, in den die junge Autorin (in ihren Romanen als Hilla vorgestellt) sich geflüchtet hat, um ungestört lesen zu können. Hilla/respektive Ulla Hahn hat gelernt, gekämpft und sich zum Beispiel in den Schrank auf dem Speicher zurückgezogen, um dort versteckt an ihrer Aussprache zu arbeiten. „Das Kind von einem Proleten“, wie sie ihr Roman-Ego Hilla beschreibt, hatte große Ziele und wollte hinaus in die Welt. Was ihr gelungen ist. Schreiben ist ihr dabei Hilfe und Therapie zugleich gewesen.

Info Videobotschaft statt Tag der offenen Tür Was Wegen der Corona-Krise muss auch der Tag der offenen Tür im Ulla-Hahn-Haus ausfallen. Zum Geburtstag gibt es seitens der Stadt dann eine Videobotschaft von der Stadt zum Geburtstag der in Monheim aufgewachsenen Schriftstellerin. Hahn-Archiv Die Schriftstellerin hat angekündigt, ihr Archiv an die Stadt Monheim zu geben.

Nach dem Realschulabschluss und einer Lehre zur Bürokauffrau holte Hahn ihr Abitur nach, studierte Germanistik, Soziologie und Geschichte in Köln. Ab 1978 war sie Lehrbeauftragte an den Universitäten Bremen, Hamburg und Oldenburg. Als Literaturredakteurin bei Radio Bremen erfand sie die Sendung: „Das Gedicht des Tages“. In den 70er Jahren begann sie selbst zu dichten und wurde schließlich zu einer der produktivsten deutschen Gegenwarts-Lyrikerinnen. Ihr erster, 1981 veröffentlichter Gedichtband „Herz über Kopf“ wurde ein Bestseller. Zwischen 2001 und 2017 entstand ihr stark autobiografisch geprägter Romanzyklus um das katholische Arbeiterkind Hilla Palm. Die vier Bücher mit insgesamt 2500 Seiten erzählen den Ausbruch aus den vorgezeichneten Lebensentwürfen. Für den ersten Band „Das verborgene Wort“ (2001) erhielt sie den Deutschen Bücherpreis.

„Lommer jonn“, so heißt es am Anfang des ersten Bandes, als ihre Romanfigur Hilla Palm an der Hand des Großvaters zum Rhein spaziert, um Buchsteine zu suchen. „Lommer jonn“ eröffnet jeden der vier Bände und leitet einen weiteren Abschnitt in Hillas Entwicklung ein. Im vierten Band sind es auch die Erfahrungen mit der 68er Bewegung und noch heute hadert Hahn mit ihrer Zugehörigkeit zur DKP. So hat sie im Deutschlandfunk eine Erklärung versucht. „Ich war in der Tat der Illusion aufgesessen, meinem Vater hätte es wohl besser gehen können, wenn er in einem sozialistischen Deutschland aufgewachsen wäre“, sagt sie. „Vieles, aber nicht alles ist autobiographisch“, schränkt sie bei einer Lesung in der Kulturraffinerie K 714 in Monheim ein. Es lasse sich freier Schreiben unter der Maske des Romans.

Auch zu ihrem Glauben äußert sich Hahn immer wieder. So habe das Katholische in ihrer bildungsfernen Familie bei aller Repression auch Halt gegeben und wichtige kulturelle Erfahrungen vermittelt. „Da war immer noch etwas, was über diese häusliche Enge hinaus wies.“