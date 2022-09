Monheim Kulturwerke : Ulla Hahn liest aus ihrem neuesten Roman

Ulla Hahn, hier in ihrem Garten, liest in Monheim aus ihrem neuen Roman „Vitopia“. Foto: dpa/Georg Wendt

Monheim (elm) Ulla Hahn stellt am Sonntag, 2. Oktober, 11 Uhr ihren neuen Roman „Tage in Vitopia“ in der Aula am Berliner Ring vor. Die in Monheim aufgewachsene Schriftstellerin wagt sich in ihrem neuesten Roman an eine große Frage: Warum zerstört die Menschheit, was sie liebt, und wie könnte ein Umsteuern gelingen?

In ihrem Werk geht es um eine Eichhörnchen-Familie, die in einem Villengarten an der Alster lebt. Die Eichhörnchen beobachten die Menschen – und denken über sie nach. Nicht nur über das Wissenschaftlerpaar, das in der Villa lebt, ihre Leidenschaft für Musik, Literatur und Kunst, sondern über die Menschheit als Ganzes.