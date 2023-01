Monheim Ulla-Hahn-Haus sucht Vorlesepaten

„Unsere Vorlesepatinnen und -paten sind in vielen verschiedenen Monheimer Bildungs- und Sozialeinrichtungen unterwegs“, berichtet Henrike Bruns vom Ulla-Hahn-Haus. „Sie lesen bei Ferienaktionen wie der Leseschaukel, in der Kindertagesstätte oder in der Schule vor oder betreuen unsere Leseclubs - es gibt also ganz viele Möglichkeiten, sich zu engagieren.“