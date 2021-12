Kultur in Monheim : Ulla-Hahn-Haus stellt neues Programm vor

Kultur in Monheim

Monheim Mit einem vielseitigen Programm startet das Monheimer Ulla-Hahn-Haus in das Jahr 2022. Online kann bereits im neuen Programmheft gestöbert werden.

Die gedruckte Version liegt in allen städtischen Kultur-Einrichtungen sowie im Rathaus aus. Kurse, Workshops und Lesungen laden ein, die Welt der Literatur im Elternhaus der Schriftstellerin Ulla Hahn an der Neustraße täglich neu zu erleben.

Anmeldungen können ab sofort per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de, per Telefon 2173 951-4140 oder online über die Kurssuche auf der www.monheim.de/kultur-bildung/ulla-hahn-haus unter Angabe der Kursnummer bei der Geschäftsstelle entgegengenommen werden.