Aktion in Monheim Wenn Kinder Alpakas vorlesen

Nelson rupft mit seinen Zähnen Grashalme aus dem Boden. Bonito trippelt elegant durch eine Pfütze. Lawa und Channing brummen sich gegenseitig beim Laufen an. Wie in einer Karawane führen sieben Kinder aus Langenfeld und Monheim im Wechsel vier Alpakas durch die Landschaft der Urdenbacher Kämpe. Sieben Erwachsene, meist Elternteile oder Großeltern, begleiten die Kinder. Alle tragen wetterfeste Schuhe, denn der Weg ist nass. Die Wanderung enthält zahlreiche Zwischenstopps. Dann dürfen die Alpakas nicht nur fressen, sondern dabei den Kindern auch beim Vorlesen zuhören. Im Wechsel lesen sie einzelne Kapitel aus „Mia und die aus der 19“ von Nicole Mahne vor. In dem Buch geht es um eine Detektivgeschichte. Im Mittelpunkt steht, wie sollte es anders sein, ein Alpaka.