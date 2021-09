Monheim Aktionswoche : Lesungen, Kunst und Vorträge zu Fairen Wochen

Monheim Die Bandbreite reicht von strickenden Senioren über Lesungen, eine Schreibwerkstatt, Workshops, ein Open-Air-Kinoabend und Mach-mit-Fußball-Meisterschaften bis zu Kunstausstellungen und einem Künstlergespräch.

(elm) Vielfalt wird in Monheim wertgeschätzt und gelebt. Daher engagieren sich in der „Stadt für alle“ zu den Interkulturellen Fairen Wochen wieder zahlreiche Einrichtungen und Vereine mit einem vielseitigen Programm. Am Freitag, 17. September, starten die Aktionswochen unter dem Motto #offengeht mit einer Strickaktion der Strickliesel, mit Unterstützung der Awo-Begegnungsstätte Louise-Schroeder-Haus. Sie enden am 11. Oktober mit einem Nachtflohmarkt im Haus der Jugend. Lesungen im Ulla-Hahn-Haus, eine Schreibwerkstatt, Workshops, ein Open-Air-Kinoabend in der Bibliothek sowie die Mach-mit-Fußball-Meisterschaften, eine Multikulturelle Kunstgalerie, Vorträge und ein Künstlergespräch in der Kunstwerkstatt Turmstraße – fast 20 öffentliche Veranstaltungen bilden das dreiwöchige Programm. Darüber hinaus setzen sich viele Kitas und Schulen mit Themen der Interkulturellen Fairen Wochen auseinander.