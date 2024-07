Flächen für mehr als fünf Millionen Euro erworben In Monheim soll ein Türkei-Viertel entstehen

Neben dem Israel-Viertel und dem Frankreich-Viertel beginnen im Baumberger Osten nun die Vorbereitungen für das Türkei-Viertel. Die städtische Tochtergesellschaft Monheimer Wohnen und das Bauunternehmen Paeschke haben gemeinsam eine rund 40.000 Quadratmeter große Fläche im Hasholzer Grund, östlich des Frankreich-Viertels, von einer Erbengemeinschaft erworben. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Der Kaufpreis lag inklusive Kaufnebenkosten bei 5,3 Millionen Euro, jeweils die Hälfte tragen Monheimer Wohnen und Paeschke. Der Aufsichtsrat der Monheimer Versorgungs- und Verkehrs-GmbH hatte in seiner Sitzung am 25. Juni grünes Licht für den Ankauf gegeben.