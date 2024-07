Angekündigtes Türkei-Viertel in Monheim „Die Diskussion offenbart, wie verbreitet rassistische Vorbehalte sind“

In der vergangenen Woche hatte die Stadt mitgeteilt, dass die Vorbereitungen für ein neues Viertel beginnen. Was normalerweise eine Meldung unter vielen wäre, erhitzte in diesem Fall aber so manches Gemüt. Der Grund: Das neue Quartier kündigte die Stadt als Türkei-Viertel an. Während sich manche allein an dem Begriff störten, kam es bei anderen zu Missverständen. Plant die Stadt etwa ein Viertel nur für Menschen aus der Türkei?