Monheim Familienpicknick : Spiel und Spaß beim Zirkus im Berliner Viertel

Monheim Von Akrobatik über Märchen bis zu ersten Kontakten mit Ponys – beim Familienpicknick gab es viel zu entdecken und auszuprobieren.

Samenkugeln werden im Zelt des städtischen Klimaschutzmanagers Manuel Gomez Dardenne gebastelt. Die Kinder blicken fasziniert in eine Schüssel mit Tonerde. „Hier, seht ihr das hier?“, fragt Gomez Dardenne. „Das ist ein Samen und daraus wächst eine Blume.“ Verschiedene Samenarten werden nun in die Tonerde geschüttet. „Und was brauchen wir noch?“, fragt er. „Wasser“, kommt die Antwort. Nachdem nun auch noch Wasser in die Schüssel geflossen ist, dürfen die Kinder alles miteinander vermatschen und selbst Samenkugeln rollen. Die werden zum Trocknen aufgereiht und dann von den Kindern wieder abgeholt. „So sollen die Kinder einen neuen Bezug zu Pflanzen und zur Natur bekommen“, erläutert der Klimaschutzmanager seinen Beitrag.