Monheim : Trotz Corona: Mehr Badespaß im Mona Mare

Monheim Das Mona Mare öffnet jetzt auch seine Bade- und Saunalandschaft. Nach dem Sportbecken sind ab heute, 18. Juni, auch weitere Bereiche wieder nutzbar. Die Sauna öffnet erst am 22. Juni.

Was Der Ausdruck muss an der Kasse vorgelegt werden

Und so geht’s mit dem corona-konformen Badbesuch: Wer Schwimmen und Planschen möchte, kann einen zweistündigen Zeitblock buchen: wochentags von 13 bis 15 Uhr, 15.30 bis 17.30 und 18 bis 20 Uhr und am Wochenende von 11 bis 13 Uhr, 13.30 bis 15.30 Uhr und 16 bis 18 Uhr. Während der Schwimmblöcke wird regelmäßig desinfiziert. Zwischen den Blöcken wird nochmals umfassend gereinigt, erläutert Zierul.

Der Saunabetrieb beginnt am Montag, 22. Juni, unter dem Motto „Ladies First“ mit der Damensauna. Ab Dienstag, 23. Juni, ist die gemischte Nutzung möglich. Die Corona-Schutzverordnung schreibt eine Mindesttemperatur von 80 Grad in allen Saunakabinen vor. Das Dampfbad kann deshalb noch nicht geöffnet werden, die weiteren fünf Saunen, Ruhegelegenheiten, Außenpool und Gartenanlage werden Besuchern zur Verfügung stehen. Aromatisierte Aufgüsse sind ebenfalls geplant, allerdings ist das Wedeln mit Handtüchern oder Fächern nicht gestattet. Der Übergang zum Badebereich bleibt geschlossen. Im separaten Ruhehaus ist in der Corona-Pause der Duschbereich neu gefliest worden. Die Sauna öffnet zunächst wochentags von 14.30 bis 20 Uhr und am Wochenende von 12.30 bis 18 Uhr.