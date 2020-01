Einkaufen : Trödelmärkte für Kindersachen

Monheim Getrödelt wird in der Kita Kurt-Schumacher-Straße und im Bürgerhaus Baumberg.

In der Kita Kurt-Schumacher-Straße 4 in Monheim ist am Sonntag, 2. Februar, 11 bis 15 Uhr, ein Kinder-Trödelmarkt. Anmeldung unter Telefon 02173 275 76 66 oder unter kita-kurtschumacherstrasse@ekmonheim.de. Der Aufbau ist ab 10 Uhr möglich. Aussteller werden gebeten, ihren Tisch selbst mitzubringen. Standgebühr: 5 Euro plus eine Kuchenspende.