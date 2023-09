Raub in Monheim Trio raubt zwei Krefelder in Monheim aus

(og) Zwei junge Männer aus Krefeld sind im Berliner Viertel in der Nacht zu Dienstag, 5. September, ausgeraubt und mit einem Messer sowie einer Schusswaffe bedroht worden. Das haben sie bei der Polizei zu Protokoll gegeben. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilt, haben die 20 und 21 Jahre alten Krefelder im Berliner Viertel in Monheim einen Freund besucht. Anschließend hätten sich die beiden an ihrem Seat Ibiza auf einem Parkplatz an der Tempelhofer Straße aufgehalten, als sich gegen 0.50 Uhr drei junge Männer näherten. Unter Vorhalt eines Messers und einer Schusswaffe sollen die drei Unbekannten die beiden Krefelder aufgefordert haben, ihnen ihre Wertgegenstände auszuhändigen. Die Krefelder kamen dieser Aufforderung nach und übergaben dem Trio laut eigenen Angaben mehrere tausend Euro Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß. Die Krefelder alarmierten die Polizei. Die erste Fahndung verlief ergebnislos. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Männern geben können. Einer der Täter soll südeuropäisch aussehen und etwa 1,85 Meter groß sein. Er trug laut Polizei ein beiges Cappy und eine Tasche der Marke „Louis Vuitton". Der zweite Mann soll etwas kleiner sein, 1,75 Meter, und trug eine schwarze Hose und eine hellblaue Jacke. Dieser hatte das Messer dabei. Der dritte im Bunde soll unter 18 Jahre gewesen sein, 1,60 Meter groß, hat blonde Haare und trug eine Jogginghose. Er hielt den Krefeldern die nicht näher beschreibene Pistole vor. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen.